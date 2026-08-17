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17 августа, 08:25

Культура

Фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2027 год

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

XVIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" перенесли с 2026-го на 2027 год. Об этом сообщили его организаторы в телеграм-канале.

Фестиваль должен был пройти на Красной площади с 21 по 30 августа. Уточняется, что перенос мероприятия связан с независящими от организаторов обстоятельствами. Сроки его проведения в следующем году станут известны позднее.

Тем временем с 28 по 30 августа на Гребном канале в столичном Крылатском пройдет фестиваль водных видов спорта "Открытая вода". Центральными событиями станут чемпионат и первенство России по водно-моторному спорту, включая соревнования на флайборде и гидроцикле.

Спортсмены выступят в дисциплинах "аквабайк-ски дивижн", "аквабайк-ранэбаут", "аквабайк-фристайл", "аквабайк-фристайл-800" и "аквабайк-слалом (ски-дивижн и ранэбаут)". Также состоятся детские заезды. Для гостей подготовили развлекательную программу.

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