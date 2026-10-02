Politico: в НАТО раскритиковали Кубилюса за слова об ответе на возможные удары РФ

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Еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса раскритиковали в НАТО после его заявления о возможном применении статьи 5 устава Альянса против России, сообщает Politico.

Накануне Кубилюс призвал страны блока активировать положение о взаимной обороне, если Россия начнет наносить удары по европейским заводам.

В беседе с изданием один из дипломатов указал, что еврокомиссар не уполномочен делать такие заявления. По его словам, только после назначения Кубилюса на пост генсекретаря НАТО тот, возможно, сможет решать, что вызывает, а что не вызывает применение статьи 5.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие никогда первыми не атаковали объекты, не относящиеся прямо к военной инфраструктуре противника. По его словам, вооруженные силы всегда исходят из незыблемости гуманитарных норм.