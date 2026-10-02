Попавший в ДТП главред сибирского "Коммерсанта" скончался

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Главный редактор сибирской редакции газеты "Коммерсант" Михаил Кичанов скончался утром 2 октября в новосибирской больнице. Об этом сообщило СМИ.

"После автомобильной аварии 24 сентября врачи боролись за его жизнь, но травма оказалась слишком тяжелой", – говорится в сообщении на сайте газеты.

По данным регионального главка МВД России, ДТП произошло в Октябрьском районе. Около дома 56 по улице Инской водитель автомобиля Honda наехал на мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Последнего доставили в больницу.

По факту случившегося было возбуждено дело. Полиция организовала проверку обстоятельств произошедшего.