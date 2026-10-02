Российские ученые работают над строительством подводных заводов

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Создание подводных роботов для добычи ресурсов и подводных заводов для их переработки является перспективным направлением в освоении Мирового океана. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент РАН, председатель Дальневосточного отделения РАН, академик Юрий Кульчин.

По словам ученого, исследование океана на больших глубинах должно проводиться с использованием подводных роботов с искусственным интеллектом. Он подчеркнул важность создания робототехнических систем, способных исследовать океан и разрабатывать его ресурсы.

При этом существует проблема поиска специальных материалов, способных работать в таких условиях, механизмов для работы в этой среде, а также обеспечения роботов энергией. Как отметил Кульчин, в этом направлении ведется очень плотная работа.

Академик также заявил, что поднимать на поверхность необработанные ресурсы, добытые на больших глубинах, нерационально. По его мнению, на дне необходимо создавать новые автоматизированные заводы – подводные заводы.

Он назвал это будущим, которое необходимо реализовывать, и добавил, что в данном направлении уже ведется активная работа. Ученый считает это ближайшей перспективой, поскольку многие ресурсы на Земле исчерпаны и взять их можно теперь только в океане. Поэтому, по его оценке, речь идет о десятилетиях.

Говоря о концепции федеральной программы "Перспективные методы и средства изучения и освоения ресурсов Мирового океана", Кульчин отметил, что она уже сформирована. Теперь задача – максимально работать с министерствами, заинтересованными в этой программе.

Концепция передана в Министерство природных ресурсов, и в настоящее время ведется взаимодействие с Агентством по рыболовству. Отделение также начало работать с компаниями, занимающимися разработкой нефтяных и газовых месторождений на шельфе.

Ранее президент РАН Геннадий Красников сообщил, что российское лазерное оружие продемонстрировало высокую эффективность, ученые активно участвуют в его совершенствовании. По его словам, сейчас ведутся масштабные работы по увеличению мощности и дальности луча, а также по сокращению времени сопровождения лазером цели.