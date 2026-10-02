Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 05:59

Наука

Российские ученые работают над строительством подводных заводов

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Создание подводных роботов для добычи ресурсов и подводных заводов для их переработки является перспективным направлением в освоении Мирового океана. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент РАН, председатель Дальневосточного отделения РАН, академик Юрий Кульчин.

По словам ученого, исследование океана на больших глубинах должно проводиться с использованием подводных роботов с искусственным интеллектом. Он подчеркнул важность создания робототехнических систем, способных исследовать океан и разрабатывать его ресурсы.

При этом существует проблема поиска специальных материалов, способных работать в таких условиях, механизмов для работы в этой среде, а также обеспечения роботов энергией. Как отметил Кульчин, в этом направлении ведется очень плотная работа.

Академик также заявил, что поднимать на поверхность необработанные ресурсы, добытые на больших глубинах, нерационально. По его мнению, на дне необходимо создавать новые автоматизированные заводы – подводные заводы.

Он назвал это будущим, которое необходимо реализовывать, и добавил, что в данном направлении уже ведется активная работа. Ученый считает это ближайшей перспективой, поскольку многие ресурсы на Земле исчерпаны и взять их можно теперь только в океане. Поэтому, по его оценке, речь идет о десятилетиях.

Говоря о концепции федеральной программы "Перспективные методы и средства изучения и освоения ресурсов Мирового океана", Кульчин отметил, что она уже сформирована. Теперь задача – максимально работать с министерствами, заинтересованными в этой программе.

Концепция передана в Министерство природных ресурсов, и в настоящее время ведется взаимодействие с Агентством по рыболовству. Отделение также начало работать с компаниями, занимающимися разработкой нефтяных и газовых месторождений на шельфе.

Ранее президент РАН Геннадий Красников сообщил, что российское лазерное оружие продемонстрировало высокую эффективность, ученые активно участвуют в его совершенствовании. По его словам, сейчас ведутся масштабные работы по увеличению мощности и дальности луча, а также по сокращению времени сопровождения лазером цели.

Читайте также


наука

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика