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18 августа, 10:19

Транспорт

Новый двигатель для малых самолетов разработали в России

Фото: телеграм-канал "Ростех"

"Объединенная двигателестроительная корпорация", которая входит в "Ростех", создала конструкторскую документацию и макет нового двигателя для малых пассажирских самолетов, включая Ан-2. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Силовая установка ВК-1600С предназначена для воздушных судов малой размерности, в частности для ТВС-2ДТС, а также может применяться на машинах Ан-2 и Ан-3. Мощность двигателя, который станет первым в России в своем классе, составит 1 450 лошадиных сил.

Разработкой занимаются специалисты "ОДК-Климов" на базе вертолетного двигателя ВК-1600В. В составе самолета ВК-1600С он будет работать в однодвигательной силовой установке совместно с воздушным винтом АВ-17.

Ранее полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил первый полет. Борт поднялся на высоту до 6 тысяч метров и находился в воздухе 1 час 23 минуты. В рамках испытаний он развивал скорость до 600 километров в час.

Первый испытательный полет провел и прототип двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Воздушное судно было инициативно разработано российскими авиастроителями. Истребитель будет обладать функционалом учебно-боевого самолета.

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