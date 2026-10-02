Путин осмотрел дроны-перехватчики и системы РЭБ на полигоне в Челябинской области

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин посетил полигон "Чебаркульский" в Челябинской области и осмотрел выставку вооружения, военной и специальной техники. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В числе представленных образцов были беспилотники, включая реактивные ударные "Герань-4" и "Герань-5", дроны-перехватчики и системы радиоэлектронной борьбы. Всего на экспозиции разместили более 300 образцов вооружения, военной и специальной техники.

Путин приехал на полигон "Чебаркульский" в Челябинской области, чтобы лично наблюдать за маневрами "Центра-2026". Главной целью учений президент назвал отработку управления войсками при отражении внешней агрессии.

По его словам, участники применяют новую технику и вооружение с учетом опыта СВО. В активной фазе задействованы свыше 6 тысяч военных из России и шести зарубежных стран, а также силы оперативного реагирования ОДКБ.