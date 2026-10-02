DM: ученый Мак-Ичерн опроверг прогноз о конце света 13 ноября 2026 года

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Прогноз ученых 1960-х годов о конце света 13 ноября 2026 года не сбудется из-за снижения рождаемости. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на профессора Алана Мак-Ичерна.

В 1960 году в журнале Science вышла статья "Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года". Ее авторы – специалист по кибернетике Хайнц фон Ферстер и его студенты Патрисия Мора и Лоуренс Амиот. Они рассчитали, что к этой дате население Земли приблизится к бесконечности, что фактически приведет к гибели человечества. Расчеты строились на динамике роста населения за предыдущие две тысячи лет.

Однако реальное развитие событий разошлось с прогнозом примерно с 1993 года. Численность населения стала отставать от модели. Мак-Ичерн видит главную проблему в снижении рождаемости: сейчас ее глобальный уровень составляет чуть меньше половины показателя 1960 года.

Профессор также обратил внимание на необычный стиль публикации. Фон Ферстер занимался сценическими фокусами, а научную работу построил так, чтобы серьезные расчеты сочетались с эффектным и абсурдным финалом. Именно такая подача помогла статье остаться в памяти.

Мак-Ичерн заверил, что 13 ноября человечество встретит как обычный день. При этом он не считает старую публикацию бесполезной, так как она была основана на реальных исследованиях своего времени.

Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин говорил, что численность населения Земли достигнет пика к 2046 году. Максимальная концентрация ожидается в странах Африки и Азии. Он напомнил, что ранее пик населения прогнозировался экспертами ООН в следующем веке, затем его сдвинули на 2085 год, а следом – на 2055 год.

