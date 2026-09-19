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19 сентября, 08:24

Общество

В ФАО назвали невозможным решение проблемы голода в мире к 2030 году

Фото: 123RF.com/addtodsaporn

Задача, поставленная Генассамблеей ООН, по решению проблемы голода в мире к 2030 году невыполнима. Об этом РИА Новости заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.

"Если вспомнить, что человечество решением Генассамблеи ООН поставило задачу к 2030 году избавиться от голода как явления, то, очевидно, эта задача сейчас невыполнима. По крайней мере, такими темпами, которыми мы идем сейчас", – пояснил он.

При этом, по словам Кобякова, определенный прогресс есть: масштаб мирового голода уменьшается. Однако если сохранится нынешняя динамика, то к 2030 году в мире по-прежнему будут голодать около 512 миллионов человек. Эта оценка не учитывает влияние конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что мировая рождаемость в 2026 году впервые опустилась ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения. Исследователи указали, что глобальный коэффициент рождаемости сейчас составляет около 2,2 ребенка на женщину или ниже.

По их прогнозу, при сохранении текущей тенденции численность населения планеты может достигнуть пика в 9 миллиардов к 2056 году.

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