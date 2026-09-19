Госдеп США одобрил продажу Украине средств ПВО и боеприпасов на 2,68 млрд долларов

Фото: depositphotos/erik3804

Государственный департамент США объявил о согласовании потенциальной поставки Украине оборонной продукции на сумму 2,68 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Согласно обнародованным материалам, Киев направил запрос на приобретение ряда позиций, среди которых – аналоги ракет для зенитных комплексов С-300, ракеты GAM-67, а также высокоточные ракетные системы увеличенной дальности с лазерным наведением.

Помимо этого, в список вошли самоходные пусковые установки, средства обнаружения беспилотных летательных аппаратов, комплекты модернизации для мобильных пусковых платформ и сопутствующее оборудование, включая услуги по ремонту и техническому обслуживанию.

В госдепартаменте особо отметили, что речь идет о номенклатуре, которая не относится к категории основных боевых систем и вооружений.

Финансирование поставок, как пояснили в ведомстве, будет осуществляться за счет средств, выделенных Киеву европейскими государствами, а также средств, предоставленных предыдущей американской администрацией во главе с Джо Байденом в рамках программы Foreign Military Financing. Этот механизм предусматривает выдачу иностранным партнерам грантов и кредитов для приобретения продукции американского военно-промышленного комплекса.

Ранее стало известно, что США обсуждают передачу Киеву лицензии на выпуск устаревших ракет Patriot. Президент США Дональд Трамп уточнил, что речь идет о "менее современных версиях" перехватчиков. При этом глава Белого дома оставил без ответа просьбу прокомментировать планы европейских стран по продаже Украине ракет-перехватчиков для Patriot.