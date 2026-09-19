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01:24

Политика

Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против РФ

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп поставил подпись под законодательным актом, открывающим возможность для введения дополнительных ограничительных мер в отношении России. Соответствующая информация была распространена пресс-службой Белого дома.

При этом в администрации подчеркнули: документ не запускает санкционный механизм автоматически. Окончательное решение о том, задействовать ли новые инструменты, остается за главой американского государства.

Ранее законопроект, инициированный ныне покойным сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), получил одобрение обеих палат конгресса – сената и палаты представителей. Как пояснили в Белом доме, принятый документ не только санкционирует, но и расширяет уже действующие санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает срок действия ограничений против Ирана.

Ключевая особенность закона – широкие полномочия, предоставляемые президенту в части применения вторичных пошлин. Трамп получает право самостоятельно определять сроки их введения и устанавливать размер, а также предоставлять отдельным государствам исключения из ограничений, не согласовывая такие решения с конгрессом.

Кроме того, документ наделяет американского лидера возможностью отменять введенные им же санкции и пошлины при условии выполнения требований, связанных с заключением мирного соглашения по Украине и прекращением боевых действий.

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Сюжет: Санкции
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