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Избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму открылись в Китае
Фото: depositphotos/denisismagilov
В посольстве России в Пекине в субботу, 19 сентября, начал работу избирательный участок для голосования на выборах депутатов Государственной думы. Об этом сообщает РИА Новости.
Голосование в посольстве РФ в Пекине, а также в генконсульствах в Шанхае, Гуанчжоу, Шэньяне, Харбине, Ухане и Гонконге пройдет с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 03:00 до 15:00 по московскому времени).
Российским гражданам, временно или постоянно проживающим в Китае, для участия нужно взять с собой действующий загранпаспорт.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, а также совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября и продлятся три дня – до 20 сентября. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Явка на выборах депутатов ГД по итогам первого дня голосования составила 29,6%