Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:28

Политика

Избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму открылись в Китае

Фото: depositphotos/denisismagilov

В посольстве России в Пекине в субботу, 19 сентября, начал работу избирательный участок для голосования на выборах депутатов Государственной думы. Об этом сообщает РИА Новости.

Голосование в посольстве РФ в Пекине, а также в генконсульствах в Шанхае, Гуанчжоу, Шэньяне, Харбине, Ухане и Гонконге пройдет с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 03:00 до 15:00 по московскому времени).

Российским гражданам, временно или постоянно проживающим в Китае, для участия нужно взять с собой действующий загранпаспорт.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, а также совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября и продлятся три дня – до 20 сентября. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Явка на выборах депутатов ГД по итогам первого дня голосования составила 29,6%

Читайте также


политикавыборы2026

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика