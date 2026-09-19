Захарова заявила, что встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке прорабатывается

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прорабатывается возможность проведения встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом в интервью ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, график рабочих встреч российского министра на полях Генассамблеи сейчас находится в стадии проработки. Захарова отметила, что встреч будет очень много, что является традиционной особенностью пребывания Лаврова на этом мероприятии.

Она подтвердила, что в числе прочих прорабатывается и контакт с Рубио.

Ранее сообщалось, что Белый дом рассматривает заключение сделок с Россией до окончания конфликта на Украине. Такой подход якобы является частью новой стратегии Вашингтона на переговорах с Москвой.

Американский источник пояснил, что подобные соглашения могут продемонстрировать серьезность намерений США перезагрузить отношения с Россией. При этом конкретная информация о возможных сделках на данный момент отсутствует.