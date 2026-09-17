WSJ: Трамп намерен подписать законопроект об "адских санкциях" против РФ

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Президент США Дональд Трамп собирается подписать принятый Конгрессом законопроект о новых "адских" санкциях в отношении России. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя Белого дома.

Сторонники документа настаивали на его принятии до зимы. По информации журналистов, в Вашингтоне рассчитывают, что дополнительное экономическое давление заставит Москву отказаться от ударов по украинской энергетической инфраструктуре в холодное время года.

Противники инициативы, наоборот, видят в ней риск чрезмерного расширения президентских полномочий. Критики, в частности, указывали, что Трамп сможет слишком широко применять право вводить тарифы против третьих стран.

Ранее соответствующий документ об ужесточении антироссийских санкций поддержали 217 конгрессменов, а против высказались 136. Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Кроме того, законопроект вводит санкции против крупнейших российских банков и позволяет вводить полный запрет на импорт российского урана.

В Кремле указывали, что Москва рассматривает это как недружественный шаг. Кроме того, принятие рестрикций может усложнить поиски путей мирного урегулирования на Украине. При этом Кремль продолжит следить за развитием ситуации.

