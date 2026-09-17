Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 11:03

Политика

Индия предупредила США о последствиях закона о санкциях против РФ и Ирана

Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко

Власти Индии довели до Вашингтона информацию о том, чем может обернуться принятие закона о санкциях в отношении России и Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление индийского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что правительство приняло к сведению утверждение законопроекта конгрессом США и внимательно отслеживает дальнейшее развитие ситуации. Индийская сторона четко обозначила возможные последствия этих мер – как для двусторонних отношений, так и для мирового энергетического рынка.

При этом Нью-Дели намерен защищать свои интересы всеми необходимыми средствами. Правительство будет тесно работать с индийскими деловыми и отраслевыми объединениями, чтобы реагировать на последствия этих событий.

По словам дипломатов, Индия твердо привержена энергетической безопасности своих 1,4 миллиарда граждан. Страна продолжит решать эту задачу, диверсифицируя источники поставок и учитывая изменения на рынке.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России. Документ поддержали 217 конгрессменов, а против высказались 136 законодателей.

Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Кроме того, законопроект вводит санкции против крупнейших российских банков и позволяет вводить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома".

Читайте также


Сюжет: Санкции
политика

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика