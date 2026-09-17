Индия предупредила США о последствиях закона о санкциях против РФ и Ирана

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Власти Индии довели до Вашингтона информацию о том, чем может обернуться принятие закона о санкциях в отношении России и Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление индийского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что правительство приняло к сведению утверждение законопроекта конгрессом США и внимательно отслеживает дальнейшее развитие ситуации. Индийская сторона четко обозначила возможные последствия этих мер – как для двусторонних отношений, так и для мирового энергетического рынка.

При этом Нью-Дели намерен защищать свои интересы всеми необходимыми средствами. Правительство будет тесно работать с индийскими деловыми и отраслевыми объединениями, чтобы реагировать на последствия этих событий.

По словам дипломатов, Индия твердо привержена энергетической безопасности своих 1,4 миллиарда граждан. Страна продолжит решать эту задачу, диверсифицируя источники поставок и учитывая изменения на рынке.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России. Документ поддержали 217 конгрессменов, а против высказались 136 законодателей.

Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Кроме того, законопроект вводит санкции против крупнейших российских банков и позволяет вводить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома".

