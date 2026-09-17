Пытавшийся убить свою мать мужчина задержан в Волгоградской области

Фото: MAX/"Волгоградский следком"

В городе Волжском Волгоградской области задержан мужчина, который пытался убить свою мать. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По данным следствия, конфликт между родственниками произошел в доме подозреваемого. В ходе ссоры мужчина нанес женщине удары ножом в шею, грудь и спину.

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в подмосковном Воскресенске мужчина с пневматическим пистолетом напал на пару и попытался изнасиловать девушку. Однако совершить задуманное он не успел – на место прибыли правоохранители, которых вызвал молодой человек.

До этого похожий случай произошел в подмосковном Белоозерском. Там 35-летний мужчина на Молодежной улице угрожал 43-летней женщине оружием и пытался завести ее в лес. Однако на место быстро прибыл патрульный экипаж.