РФ и КНР заблокировали в СБ ООН продление мандата экспертов по Ирану

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Россия и Китай применили право вето в Совете безопасности ООН и заблокировали проект резолюции о продлении на год мандата группы экспертов Комитета 1737 по Ирану. Об этом сообщает ТАСС.

Документ, подготовленный Соединенными Штатами, предполагал продление мандата до сентября 2027 года. За проект проголосовали 11 из 15 членов Совбеза, Сомали и Пакистан воздержались.

Группа экспертов Комитета 1737 – это независимая экспертная группа ООН, которая помогает отслеживать соблюдение санкций против Ирана, связанных прежде всего с его ядерной и ракетной программами.

В августе США расширили санкционный список в отношении Ирана, включив в него 48 юридических лиц, 24 физических лица и 6 нефтяных танкеров. Американский президент Дональд Трамп называл происходящее экономической операцией против республики. При этом он говорил, что военный конфликт с Ираном закончится "довольно скоро".

Ранее сообщалось, что власти Индии довели до США информацию о том, чем может обернуться принятие закона о санкциях в отношении страны и России. Индийская сторона четко обозначила возможные последствия как для двусторонних отношений, так и для мирового энергетического рынка.

Власти Индии также подчеркнули, что будут тесно работать с деловыми и отраслевыми объединениями, чтобы реагировать на последствия этих событий.