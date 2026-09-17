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17 сентября, 22:19

Политика

Иран поблагодарил РФ и КНР за вето в ООН по антииранским санкциям

Фото: 123RF.com/marylobakina

Иран выразил благодарность России и Китаю за вето на проект американской резолюции в Совете безопасности ООН о продлении мандата группы экспертов по санкциям в отношении Ирана. Об этом сообщило постпредство Ирана при ООН в соцсети X.

"Россия и Китай вновь твердо встали на защиту Устава ООН, международного права и целостности Совета, предотвратив очередную циничную попытку США и их союзников злоупотребить Советом безопасности ради своих политических целей", – говорится в сообщении.

Иранские дипломаты подчеркнули, что глубоко признательны Москве и Пекину за последовательную и принципиальную позицию. Кроме того, постпредство Ирана поблагодарило Сомали и Пакистан, которые воздержались при голосовании.

Ранее Россия и Китай заблокировали в Совете безопасности ООН продление мандата группы экспертов Комитета 1737 по Ирану. Подготовленный США документ предполагал продление мандата до сентября 2027 года. Всего за проект проголосовали 11 из 15 членов Совбеза.

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