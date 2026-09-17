Путин поговорил с Мишустиным перед совещанием по экономическим вопросам

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Владимир Путин отдельно поговорил с председателем правительства России Михаилом Мишустиным перед совещанием по экономическим вопросам.

На самом собрании президент предложил предметно обсудить основные тенденции в российской экономике, в ее ключевых отраслях и на внешних треках.

"Мы с председателем правительства сейчас только что на эту тему говорили, прошлись по основным темам, но наш регулярный мониторинг, анализ, безусловно, важен", – сказал Путин.

Как отметил российский лидер в ходе заседания, кабмин уже завершает подготовку прогноза социально-экономического развития на 2027–2029 годы. Ожидается, что он ляжет в основу бюджета на предстоящую трехлетку. По словам президента, проект активно готовится.

При этом безусловным приоритетом федбюджета должно быть выполнение социальных обязательств, обеспечение безопасности и укрепление обороноспособности страны, подчеркнул Путин.