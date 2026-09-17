RTL: висящих на деревьях военнослужащих НАТО нашли в Бельгии

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Во время международных учений Falcon Leap пятеро парашютистов НАТО застряли на деревьях из-за сильного ветра. Об этом сообщил телеканал RTL.

Инцидент произошел в бельгийской коммуне Хехтель-Эксель, где военные отрабатывали десантирование. Из-за порывов ветра солдат унесло в лес, парашюты запутались в кронах деревьев.

Одному из военных удалось выбраться самостоятельно, остальных пришлось снимать спасателям и высотным альпинистам.

Двое солдат получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Среди пострадавших – американские, британские и немецкие бойцы. Бельгийские военные не пострадали.

Ранее сообщалось, что разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, принадлежавший Военно-воздушным силам самообороны Японии, пропал во время полета у северо-западного побережья страны. Отмечалось, что связь с аппаратом прервалась 15 сентября.