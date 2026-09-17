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17 сентября, 21:18

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Путин назвал приоритетом федбюджета выполнение соцобязательств и обеспечение безопасности

Путин назвал приоритеты федерального бюджета

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев

Безусловным приоритетом федерального бюджета России должно быть выполнение социальных обязательств государства, обеспечение безопасности граждан и укрепление обороноспособности страны. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, российское правительство завершает подготовку прогноза социально-экономического развития на 2027–2029 годы, который ляжет в основу бюджета на предстоящую трехлетку. Проект главного финансового документа активно готовится, отметил президент.

Власти закладывают в бюджет консервативную цену на нефть – 50 долларов за баррель. По словам Путина, такой подход может выглядеть сверхконсервативным, но он надежен. При этом сценарии дефицит федерального бюджета ожидается примерно на уровне 2%.

Президент также сообщил, что за восемь месяцев 2026 года ненефтегазовые доходы бюджета выросли более чем на 18%.

"При этом мы, конечно, видим и то, как растут цены на нефть на мировых рынках", – сказал Путин.

Президент ожидает, что в ближайшие месяцы нефтегазовые доходы также увеличатся. Это позволит пополнить Фонд национального благосостояния, который служит "подушкой безопасности" для государственных финансов.

Ранее Путин отмечал, что дефицит федерального бюджета России не представляет критической проблемы. По его словам, бюджетные средства необходимо расходовать с учетом приоритетов. Важно не просто сокращать расходы, а рационально ими распоряжаться.

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