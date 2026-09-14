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01:39

Экономика

Долги компаний СНГ перед российскими достигли почти 1 трлн рублей

Фото: depositphotos/valphoto

Компании из стран СНГ задолжали российским организациям 967 миллиардов рублей по итогам июня. Это на 40% больше, чем годом ранее, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Больше всего должны бизнесу РФ из Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. Ужесточение санкций привело к увеличению сроков расчетов. Банки стран СНГ проводят дополнительные проверки, поэтому платежи задерживаются, рассказал основатель группы компаний "Инсек" Алексей Бегаев.

Российские поставщики также вынуждены конкурировать с компаниями из Китая и Турции, которые предлагают более низкие цены и гибкие условия оплаты. Чтобы сохранить покупателей, отечественный бизнес предоставляет более длительные отсрочки, пояснил начальник аналитического отдела "Риком-Траст" Олег Абелев.

Пока рост задолженности не создает критических рисков, так как экономики стран-партнеров растут. Однако проблемы с финансированием или валютными расчетами могут привести к формированию проблемной задолженности. Экспортерам следует тщательнее оценивать платежеспособность контрагентов и устанавливать лимиты на отсрочку, отметили эксперты.

Ранее Владимир Путин заявил, что против России было введено свыше 30 тысяч ограничений, что почти в 2 раза превышает суммарное количество санкций против всех государств мира. Вместе с тем запущенные структурные преобразования сделали экономику РФ более крепкой, устойчивой и мобильной.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство России рассмотрит проект федерального бюджета на 2027–2029 годы в конце сентября.

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