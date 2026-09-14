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14 сентября, 07:56

Город

Более 40 машино-мест выставили на городские торги в районе Марфино

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

На городские торги выставлены 44 машино-места в районе Марфино. Они расположены на улице Академика Королева, дом 23, в многоэтажном жилом доме рядом со станцией метро "Бутырская". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по конкурентной политике.

Площадь каждого объекта варьируется от 13,3 до 21,6 квадратного метра. Как отметили в ведомстве, открытые аукционы позволяют автомобилистам приобрести машино-место напрямую у города. Парковка подходит для автомобилей разных классов – от седанов до крупных кроссоверов и внедорожников.

Прием заявок на участие в торгах завершится 21 и 24 сентября. Сами аукционы пройдут с 28 сентября по 1 октября на онлайн-площадке "Росэлторг". Для участия необходима регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Автовладельцы также смогут приобрести на городских аукционах 61 машино-место в подземном паркинге многоквартирного дома в районе Новогиреево. Лоты расположены по адресу Утренняя улица, дом 20А. Площадь каждого из них составляет от 13,3 до 14,3 квадратного метра.

В сентябре в общую долевую собственность москвичей были переданы 38 нежилых помещений в многоквартирных домах и административных зданиях. Их суммарная площадь превысила 10,2 тысячи квадратных метров.

"Торги Москвы": машино-места на городских торгах

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