Более 40 машино-мест выставили на городские торги в районе Марфино

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

На городские торги выставлены 44 машино-места в районе Марфино. Они расположены на улице Академика Королева, дом 23, в многоэтажном жилом доме рядом со станцией метро "Бутырская". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по конкурентной политике.

Площадь каждого объекта варьируется от 13,3 до 21,6 квадратного метра. Как отметили в ведомстве, открытые аукционы позволяют автомобилистам приобрести машино-место напрямую у города. Парковка подходит для автомобилей разных классов – от седанов до крупных кроссоверов и внедорожников.

Прием заявок на участие в торгах завершится 21 и 24 сентября. Сами аукционы пройдут с 28 сентября по 1 октября на онлайн-площадке "Росэлторг". Для участия необходима регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Автовладельцы также смогут приобрести на городских аукционах 61 машино-место в подземном паркинге многоквартирного дома в районе Новогиреево. Лоты расположены по адресу Утренняя улица, дом 20А. Площадь каждого из них составляет от 13,3 до 14,3 квадратного метра.

В сентябре в общую долевую собственность москвичей были переданы 38 нежилых помещений в многоквартирных домах и административных зданиях. Их суммарная площадь превысила 10,2 тысячи квадратных метров.