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14 сентября, 07:14

В мире

Протестующие перекрыли ключевую трассу в Сирии из-за роста цен на бензин

Фото: alikhbariah.com

Демонстранты, недовольные подорожанием топлива на 40%, перекрыли ключевую трассу M5 в Сирии и жгут покрышки. Об этом сообщил сирийский телеканал Al-Ikhbariya.

Протесты начались утром 13 сентября в городе Ракка, к вечеру они стихли, а органы безопасности вновь открыли ряд дорог. По данным журналистов, акция продолжилась у города Маарат-ан-Нуман, где протестующие также перекрыли трассу, выступая против роста цен на нефтепродукты.

Трасса M5 связывает крупные города Алеппо и Хама. Как уточняет телеканал, с воскресенья литр бензина марки 95 стоит 195 сирийских лир (около 1,6 доллара) вместо прежних 152 лир (1,2 доллара). Дизельное топливо подорожало с 125 до 175 лир (с 1 до 1,43 доллара).

Ранее митинг студентов и преподавателей против сокращения финансирования образования в Брюсселе перерос в массовые беспорядки.

Протест проходил на центральном вокзале Брюсселя. В один момент участники стали запускать петарды, поджигать самокаты и разрушать инфраструктуру города. В итоге правоохранители задержали порядка 10 человек.

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