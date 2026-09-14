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14 сентября, 07:13

Происшествия

Спасатели вторые сутки ищут 130 пропавших при крушении парома в Яванском море

Фото: AP Photo/BASARNAS

Спасатели в Индонезии вторые сутки ведут поиски 130 человек, пропавших без вести при крушении пассажирского судна в Яванском море, сообщает ТАСС со ссылкой на местную спасательную службу.

В операции участвуют 622 человека и примерно 12 судов. Удалось спасти 107 пассажиров и членов экипажа.

В воскресенье, 13 сентября, паром, на борту которого находились 243 пассажира, перестал выходить на связь у берегов Индонезии в условиях шторма. Судно направлялось из Сурабаи в Банджармасин.

В поисках задействованы спасательный корабль KN SAR Laksmana 241, военно-морские силы, водная полиция, портовые и навигационные службы. Сейчас известно, что в результате случившегося погибли шесть человек.

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