Посольство РФ указало на деградацию отношений России и Норвегии

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Отношения России и Норвегии продолжают ухудшаться, и вина за это лежит на норвежской стороне. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Осло.

"К сожалению, вынуждены констатировать продолжающуюся деградацию двусторонних отношений, произошедшую по вине норвежской стороны", – заявили в дипмиссии.

При этом в посольстве отметили, что отдельные элементы прагматичного сотрудничества пока сохраняются. В минимальном объеме продолжает действовать взаимодействие рыболовных ведомств, а также пограничных и таможенных служб.

В начале сентября по запросу украинского "Нафтогаза" норвежские власти задержали на Шпицбергене российское судно "Профессор Молчанов". Представитель береговой охраны Норвегии при этом подчеркивал, что они и военные не участвовали в захвате судна.

Согласно судебному решению, корабль не может покинуть место стоянки до указания губернатора Шпицбергена.

Позднее выяснилось, что на борту была арктическая биеннале – скульпторы, художники и студенты в возрасте от 18 до 70 лет и старше. Для их эвакуации выделили судно Морспасфлота. На родину были возвращены 69 граждан России, находившихся на арестованном судне.