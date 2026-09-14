ДТП с несколькими авто произошло на 33-м км МКАД

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Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 33-го километра МКАД, в районе Варшавского шоссе. Об этом сообщает столичный Дептранс.

На месте уже работают оперативные службы города, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

Движение по внешней стороне МКАД в данном районе ограничено и осуществляется по 2 полосам из 6. В департаменте призвали водителей учитывать ограничения при планировании поездки.

По информации ТАСС, в результате ДТП пострадал как минимум один человек.

Ранее два человека пострадали в результате столкновения автомобиля и мотоцикла на юго-востоке Москвы. Авария произошла на 1-й Дубровской улице, в районе дома № 6. Предварительно, водитель легкового автомобиля при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклисту.

Между тем в подмосковном Пушкине сотрудники Росгвардии помогли водителю такси, попавшему в ДТП с участием нескольких автомобилей в Пушкине. Росгвардейцы заметили аварию во время патрулирования. Они вызвали на место сотрудников ГАИ и скорую помощь.