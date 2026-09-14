Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:23

Происшествия

ДТП с несколькими авто произошло на 33-м км МКАД

Фото: Москва 24

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 33-го километра МКАД, в районе Варшавского шоссе. Об этом сообщает столичный Дептранс.

На месте уже работают оперативные службы города, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

Движение по внешней стороне МКАД в данном районе ограничено и осуществляется по 2 полосам из 6. В департаменте призвали водителей учитывать ограничения при планировании поездки.

По информации ТАСС, в результате ДТП пострадал как минимум один человек.

Ранее два человека пострадали в результате столкновения автомобиля и мотоцикла на юго-востоке Москвы. Авария произошла на 1-й Дубровской улице, в районе дома № 6. Предварительно, водитель легкового автомобиля при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклисту.

Между тем в подмосковном Пушкине сотрудники Росгвардии помогли водителю такси, попавшему в ДТП с участием нескольких автомобилей в Пушкине. Росгвардейцы заметили аварию во время патрулирования. Они вызвали на место сотрудников ГАИ и скорую помощь.

Массовое ДТП произошло на внешней стороне МКАД

Читайте также


происшествияДТПгород

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика