"Активные граждане" решат, какие архивные документы оцифруют в первую очередь

Фото: Главархив Москвы

Москвичам предложили определить, какие исторические материалы Главархив Москвы должен оцифровать в первую очередь, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Соответствующее голосование запустили проект "Активный гражданин" и Главархив Москвы. Выбрать можно одну из четырех тем – жизнь Москвы во второй половине XVIII – начале XX века, образование в конце XIX – начале XX века, книгопечатание и книготорговля, а также история дворянства Московской губернии. При желании участники могут предложить собственную тему или предоставить решение специалистам. Направление, которое получит больше всего голосов, станет приоритетным для оцифровки и последующего внедрения поиска с использованием искусственного интеллекта.

Документы о городской жизни содержат правила содержания улиц и тротуаров, сведения о мерах пожарной безопасности, обязанностях дворников, ночных сторожей, извозчиков, торговцев и домовладельцев. Там же можно найти регламенты работы синематографов и театров.

В архиве по истории образования хранятся десятки тысяч личных дел, списков и карточек учащихся. В частности, эти материалы позволяют восстановить сведения о студентах Императорского Московского университета и слушательницах Московских высших женских курсов.

Отдельный блок посвящен московскому книгоизданию. Он включает материалы о местных изданиях – от учебных пособий до каталогов выставок, а также документы о деятельности типографий, литографских и книготорговых заведений.

Документы о дворянстве Московской губернии охватывают период с конца XVIII до начала XX века. Среди них – родословные книги, грамоты о дворянстве, сведения о службе и другие исторические материалы.

Начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко отметил, что ведомство одним из первых начало активно применять технологии искусственного интеллекта для работы с архивами. С 2023 года благодаря совместному проекту с "Яндексом" пользователям доступен сервис "Поиск по архивам", где размещено около 15 миллионов страниц документов Архивного фонда Москвы и других регионов России.

Система позволяет находить информацию даже в трудночитаемых рукописях – специально обученная нейросеть распознает такой текст за секунды. Пользователь может задать нужный период, выбрать все или отдельные хранилища и использовать разные поисковые запросы по именам и фамилиям, названиям храмов, улиц и организаций. По словам Онопенко, ресурс значительно сокращает время, которое раньше требовалось на самостоятельную работу с архивами и могло занимать месяцы и даже годы.

Одним из примеров возможностей сервиса стали сведения о бракосочетании в 1844 году Антона Горенко и Ирины Ворониной – дедушки и бабушки Анны Ахматовой – в Адмиралтейском соборе во имя святителя Николая. В архиве также сохранилась запись о крещении в 1833 году Вадима Давыдова, сына поэта-партизана Дениса Давыдова, в Покровской церкви села Верхняя Маза.

Кроме того, в цифровых материалах можно найти записи о рождении и крещении Константина Коровина, Александра Скрябина и Николая Вавилова, а также сведения о рождении поэта Евгения Долматовского в 1915 году. Есть и запись 1900 года о крещении Ирины, дочери Федора Шаляпина, где восприемником указан Сергей Рахманинов.

Еще один документ – исповедная ведомость 1805 года – содержит первое документальное свидетельство о жизни в Москве 10-летнего Александра Грибоедова.

Помимо генеалогических сведений, "Поиск по архивам" включает периодические издания. В сервисе представлены коллекции губернских и епархиальных ведомостей XIX века, центральные и региональные газеты, а также редкие армейские издания времен Великой Отечественной войны. Всего доступно более 350 наименований.

Эти материалы позволяют исследовать историю производства, науки и технологий, образования, спорта, культуры и искусства, а также изучать повседневную жизнь, традиции и семейный уклад.

Для работы с семейной историей также существует городской сервис "Моя семья". С его помощью можно искать сведения в метрических книгах, ревизских сказках, исповедных ведомостях и брачных обысках. С февраля 2025 года ресурс "Поиск по архивам" доступен и юным пользователям платформы "Московская электронная школа".

Также участники проекта "Активный гражданин" могут рассказать о своем опыте поездок на Московском центральном кольце. Горожанам предложено оценить, что им особенно нравится – скорость, расписание или виды из окна. Отдельные вопросы предусмотрены и для тех, кто не пользуется МЦК.