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14 сентября, 14:08

Происшествия

Пятеро подростков пострадали из-за патрона для противогаза в Липецке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пятеро подростков получили ожоги и другие травмы из-за неосторожного обращения с регенеративным патроном для противогаза в Липецке. Трое из них госпитализированы, сообщила пресс-служба СК РФ.

Инцидент произошел 12 сентября на территории гаражного кооператива на улице Терешковой. Пострадавшие в возрасте от 12 до 15 лет получили повреждения различной степени тяжести.

После случившегося следователи завели уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В настоящее время они выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы, в том числе для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью.

Ранее женщина получила ожоги при попытке разжечь мангал в Брянской области. Инцидент произошел прямо у дома. При использовании средства для розжига огонь вспыхнул и перекинулся на женщину, в результате загорелась ее одежда.

После этого ее доставили в отделение городской больницы с ожогами 50% тела.

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