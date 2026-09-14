Экономист Ордов: до конца месяца курс евро может варьироваться от 90 до 105 рублей

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До конца месяца курс евро может варьироваться от 90 до 105 рублей. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на директора Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константина Ордова.

По его словам, для доллара диапазон от 82 до 95 рублей – наиболее реалистичный до конца месяца. При этом если обстановка в мире сильно не поменяется, то эти значения могут сохраниться и до конца года.

"Все равно пока мы технически не ушли из этого диапазона, поэтому это вполне может быть каким-то спекулятивным эффектом, связанным с поставками нефти, в частности удорожанием газа", – сказал Ордов.

Объясняя сегодняшнее падение евро до 96 рублей, директор Высшей школы финансов объяснил, что экономика Евросоюза не выдерживает мер поддержки Украины. Кроме того, Европа сталкивается с падением экономического роста и нарастанием долговых проблем, добавил Ордов.

Ситуация ухудшается из-за риска, связанного с финансовым кризисом, из-за возможного коллапса фондового рынка. Объемы торговли с Россией сокращаются, а привычные рынки сбыта становятся все менее востребованными для европейских производителей. По словам эксперта, все это формирует негативный прогноз для Европы на ближайшее будущее и подрывает доверие к евро.

Ранее стало известно, что расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 84 рублей впервые с 26 августа. К 10 сентября курс снизился на 1 рубль 4 копейки относительно предыдущего закрытия и составил 83 рубля 91 копейку.