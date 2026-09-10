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Новости

10 сентября, 12:40

Экономика

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 84 рублей впервые с 26 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 12:10 по московскому времени курс снизился на 1 рубль 4 копейки относительно предыдущего закрытия и составил 83 рубля 91 копейку.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года репрезентативным для рубля считается курс юаня, биржевые торги которым проходят с 10:00 до 19:00. В эти часы возможен расчет курса доллара через кросс-курс доллара к юаню и курс юаня к рублю. Этот курс служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой.

Ранее Центробанк России продлил ограничения на операции с наличной валютой, действующие из-за санкций. Ограничения касаются как граждан, так и юридических лиц. Для россиян, открывших валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, по-прежнему действует лимит на снятие наличных.

Сумма не может превышать остаток средств на 00:00 указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалента в евро. Это правило распространяется на все валюты вклада при условии, что клиент ранее не воспользовался такой возможностью.

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