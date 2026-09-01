ЦБ сохранил лимит на снятие наличной валюты до 9 марта 2027 года

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Центробанк России продлил ограничения на операции с наличной валютой, действующие из-за санкций, сообщили в пресс-службе регулятора.

Ограничения касаются как граждан, так и юридических лиц. Для россиян, открывших валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, по-прежнему действует лимит на снятие наличных. Сумма не может превышать остаток средств на 00:00 указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалента в евро.

Это правило распространяется на все валюты вклада при условии, что клиент ранее не воспользовался такой возможностью. Оставшиеся средства можно получить в рублях.

Для денег, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года, выплата рассчитывается по официальному курсу ЦБ на день выдачи. Средства, поступившие после этой даты, конвертируются по курсу самого банка.

В течение следующих шести месяцев банкам запрещается брать с граждан комиссию при выдаче валюты с депозитов и текущих счетов. При валютных переводах, осуществляемых без открытия счета, а также через электронные кошельки, деньги выдаются в рублях, причем выданная сумма не должна быть меньше, чем рассчитано по официальному курсу Центробанка.

Для юридических лиц – нерезидентов выдача наличных в долларах, евро, фунтах стерлингов и японских иенах запрещена до 9 марта 2027 года. По другим валютам ограничений нет.

На протяжении следующих шести месяцев резидентам разрешено снимать наличные в этих четырех валютах только на поездки, но в рамках установленных лимитов. Остальные валюты доступны без каких-либо ограничений, но при условии выполнения законодательных норм.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября россияне смогут оплачивать туры и отдельные туристические услуги цифровыми рублями наряду с привычными способами расчета. Данное нововведение потребует от крупных и средних туркомпаний донастройки платежных систем и работы с банками.

Цифровой рубль станет новой формой российской валюты и по стоимости будет равен обычному рублю. Для его приема компании смогут использовать уже существующие онлайн-каналы и терминалы.

