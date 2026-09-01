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01 сентября, 18:01

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Врач Кузьменко: при употреблении яиц нужно ориентироваться на свой организм

Врач рассказал, сколько яиц в день можно употреблять без вреда

Фото: depositphotos/reflex_safak​

Каждый человек должен ориентироваться на собственный организм при употреблении яиц, считает врач-терапевт, кардиолог, диетолог, медицинский блогер Филипп Кузьменко. Об этом сообщает "Радио 1".

"Если, например, человек ходит в спортзал, ему нужно много белка, то нужно есть много яиц. Однако в них есть и жирная субстанция – желток. Следовательно, я бы посоветовал делать омлет без желтков. Таким образом, он достигнет лучшего сочетания белков и жиров в своем рационе", – пояснил он.

По словам специалиста, токсичных веществ в яйцах нет, однако общая рекомендация составляет 1–2 штуки в день. Как отметил врач, яйца достаточно калорийные, поэтому можно выйти за этот порог и набрать лишний жир.

Кузьменко подчеркнул, что содержащийся в яйцах холестерин не так страшен. Он призвал следить за самочувствием, внешним видом и ресурсами.

"Желток в яйцах – это жир. Если вы хотите есть много яиц, то желтки лучше выбрасывать, потому что в течение дня вы жиров сможете добрать из других продуктов", – добавил эксперт.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, какие продукты помогут справиться с осенней сонливостью. Среди них – тыквенные семечки, миндаль, шпинат и бобовые. Они богаты магнием, который участвует в производстве энергии в митохондриях клеток.

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