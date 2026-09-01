Тренер Слуцкий: Дзюба хотел бы играть в команде, борющейся за трофей

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Бывший футболист сборной России Артем Дзюба хотел бы доиграть свои последние сезоны в клубе, который борется за трофеи. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по медиафутболу Леонид Слуцкий.

"Артем на данный момент побил все рекорды. Он не хочет заканчивать карьеру, но хотел бы доигрывать один из последних сезонов в команде, которая борется за трофей", – отметил он.

По словам Слуцкого, если этого не произойдет, то Дзюба переключится на другую деятельность.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, участником чемпионатов Европы и мира. В настоящее время он находится без клуба. В прошлых двух сезонах футболист выступал за тольяттинский "Акрон".

Ранее Дзюба стал первым в списке лучших бомбардиров "Акрона". В гостевой игре 25-го тура Российской Премьер-лиги против казанского "Рубина" спортсмен забил гол, который оказался для него 18-м в составе команды. До этого он разделял лидерство с венесуэльским форвардом Андресом Понсе.

