Mash: футболист Дзюба получил 85 штрафов ГИБДД в 2026 году

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Футболист Артем Дзюба за первые восемь месяцев 2026 года получил 85 штрафов на общую сумму 100 тысяч рублей. Об этом сообщил Mash.

Из них футболист не оплатил 11, поэтому его долг перед государством составляет 13 тысяч рублей. Отмечается, что штрафы приходили за превышение скорости, неоплату парковки, движение по выделенной полосе и неоплату проезда по платной дороге. Дзюба передвигался на Mercedes-AMG GLS 63 и Mercedes-Benz S-класса.

При этом в 2025 году Дзюба получил 170 штрафов.

Ранее сообщалось, что судебные приставы принудительно взыскивают с комика Гарика Харламова штрафы ГИБДД. Всего в отношении комика возбудили три исполнительных производства. Их общая сумма составила 2 250 рублей.

Кроме того, в 2024 году приставы пытались взыскать с подмосковной компании, где Харламов числится учредителем, страховые взносы. Однако производство было прекращено, так как не получилось установить местонахождение должника.