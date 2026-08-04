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04 августа, 14:21

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в доме в Карачаево-Черкесии

Фото: sledcom.ru

Следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после взрыва газа в частном доме в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Ведомство подчеркнуло, что виновнику ЧП может грозить до 2 лет лишения свободы. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи назначили взрывотехническую, медицинскую и другие судебные экспертизы.

Ход расследования дела стоит на контроле у межрайонной прокуратуры.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что газовый баллон взорвался во время свадьбы в доме. В СК РФ также добавили, что 3 августа в больнице скончалась одна из пострадавших женщин 1978 года рождения.

О взрыве газа в городе Усть-Джегуте стало известно 2 августа. По предварительным данным, газовый баллон взорвался под навесом одного из частных домовладений. При этом возгорания после взрыва не последовало. В результате пострадали девять человек. Троим из них медицинская помощь была оказана на месте.

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