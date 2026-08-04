В Турции мужчина, наблюдавший за дракой с балкона, погиб от случайного выстрела

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Житель турецкого города Мерсин, 31-летний Исмаил Карадуман, наблюдал за дракой соседей с балкона и погиб, когда она переросла в перестрелку. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

Инцидент произошел в районе Шевкетшумер. Карадуман смотрел на конфликт двух семей, который перерос в вооруженное столкновение. В итоге одна из пуль попала в мужчину.

Пострадавшего госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти. В связи с происшествием задержаны пять человек, проводится следствие.

Ранее в селе Соляном Омской области мужчина увидел свою бывшую девушку возле дома культуры на танцах и, ощутив ревность, съездил за охотничьим ружьем и вернулся к ДК вместе с другом. Он направил на экс-возлюбленную оружие, а когда девушка попыталась сбежать, друг подозреваемого встал между ними и погиб на месте.

