Фото: MAX/"Следком Алтайского края"

Житель Алтайского края расстрелял жену и тещу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел днем 15 июня в Целинном районе. По версии следствия, 60-летний мужчина был вместе с супругой в гостях у ее матери, где они выпивали спиртные напитки. Во время застолья между родственниками произошел бытовой конфликт. В результате злоумышленник на фоне личной неприязни ушел домой, взял незарегистрированное двуствольное ружье, а после вернулся и несколько раз выстрелил в жену и ее мать.

67-летняя женщина скончалась от полученных ранений до прибытия врачей к месту происшествия, а 44-летняя супруга подозреваемого была экстренно доставлена в больницу, где ей оказывают необходимую медпомощь.

По факту произошедшего возбуждено дело по статьям о покушении на убийство и убийстве. Мужчина был оперативно задержан, а после – арестован. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли огнестрельное ружье, две гильзы и иные предметы, имеющие значение для следствия, а также назначили комплекс судебных экспертиз. В настоящее время осуществляется сбор доказательств для предъявления обвинения подозреваемому.

Выяснилось, что разрешения на хранение и ношение оружия у мужчины не было, поэтому его действиям будет дана оценка на предмет незаконного оборота оружия. В пресс-службе ГУ МВД России по региону добавили, что злоумышленник не является владельцем ружья. Задержанный рассказал, что нашел оружие осенью 2025 года на окраине села.

Ранее в Люберцах был арестован 42-летний местный житель, которого обвиняют в покушении на убийство двоих мужчин. Выяснилось, что возле подъезда дома, расположенного на улице Дружбы, мужчина, находясь в нетрезвом виде, поругался с двумя ранее незнакомыми ему людьми.

По данным подмосковной прокуратуры, поводом для конфликта послужил шум. В результате злоумышленник поднялся домой, взял ружье и, спустившись, выстрелил в потерпевших не менее трех раз. Мужчины были госпитализированы. 42-летнего жителя Люберец задержали на месте.

