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05 августа, 12:17

Культура

Выборы исполняющего обязанности ректора ГИТИСа пройдут 15 сентября

Фото: МАХ/"ГИТИС"

Выборы исполняющего обязанности ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) состоятся 15 сентября. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе вуза.

Предыдущий ректор заведения Григорий Заславский покинул должность ректора по собственному желанию 4 августа. Исполняющей обязанности руководителя ГИТИСа назначена главный бухгалтер учреждения Ольга Ермакова.

Заславский возглавлял ГИТИС на протяжении десяти лет. На должность ректора его назначили 16 мая 2016 года, а в ноябре того же года он был официально избран руководителем института. В октябре 2021 года Заславский был переизбран на новый пятилетний срок.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы начали проверку по факту трудоустройства детей бывшего ректора ГИТИСа и обоснованности выплаты им заработной платы. По данным СМИ, проверяется возможность нарушения закона "О противодействии коррупции".

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