В Саранске фанату дали 9 месяцев колонии за демонстрацию нацистской татуировки

Фото: mordovia.sledcom.ru

Суд в Мордовии отправил в колонию 26-летнего футбольного фаната, который во время матча на стадионе в Саранске разделся по пояс и обнажил татуировки с нацистскими символами. За демонстрацию запрещенной символики он проведет девять месяцев в колонии-поселении, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Инцидент произошел 16 мая 2026 года. После игры фотографии болельщиков, на которых в том числе был запечатлен осужденный, опубликовали на странице футбольного клуба в соцсетях. Эта публикация и привлекла внимание полиции.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за публикацию изображений со свастикой. В связи с этим против него возбудили уголовное дело по статье "Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".

Ранее в Туле мужчине пришла посылка из Германии, в которой находилось 123 предмета с нацистской атрибутикой. В их числе – почтовые карточки со свастикой, имперским орлом и портретом Адольфа Гитлера. Мужчина признался, что заказал их для личной коллекции.

