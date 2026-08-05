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05 августа, 16:42

Происшествия

В Москве мошенники заставили девочку отдать ключи от квартиры и похитили драгоценности

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве мошенники заставили девочку передать ключи от квартиры "доверенному лицу", после чего неизвестные похитили деньги, ювелирные изделия и часы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы в MAX.

Как рассказали в ведомстве, ребенку позвонили якобы из-за открытия счета на ее имя в банке и перевода денег на территории иностранного государства. После этого с девочкой постоянно связывались лжеправоохранители, которые предупреждали ее об уголовной ответственности за разглашение информации кому-либо, в том числе родителям, о проверке ее денежных операций.

В результате аферисты смогли убедить несовершеннолетнюю передать ключи от квартиры их "сотруднику" для проведения обысков. После того как мать девочки обнаружила пропажу ценных вещей в доме, дочь рассказала о звонках от якобы правоохранителей.

К настоящему моменту уже установлена личность человека, причастного к хищению. Прокуратура занимается поиском других лиц, связанных с этим преступлением.

Ранее стало известно, что злоумышленники стали убеждать детей выйти из своей учетной записи iCloud и войти под чужими данными, после чего шантажировать. Атаки чаще всего происходят через мессенджеры и игровые чаты.

В МВД подчеркнули, что блокировка iCloud – это инструмент давления, а не неизбежность, и главное правило – не платить вымогателям.

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