Работа узла для мошеннических звонков пресечена на северо-востоке Москвы

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Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО совместно с коллегами из столичного главка и УФСБ России по Москве и Московской области пресекли деятельность узла связи, использовавшегося для мошеннических звонков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Правоохранители задержали 18-летнего молодого человека, организовавшего на территории СВАО работу сим-боксов. В течение 8 месяцев он действовал по указанию кураторов и систематически менял места размещения оборудования. Кроме того, в Подмосковье был задержан его соучастник – 18-летний оператор узла связи.

При обысках полицейские изъяли три сим-бокса, GSM-шлюзы, ноутбук и мобильный телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что с начала года правоохранители изъяли в России свыше 500 тысяч сим-карт, которые использовались в мошеннических схемах. Кроме того, за это время было изъято свыше 500 сим-боксов. Их злоумышленники использовали для массовых обзвонов.