В РФ с начала года изъяли более 500 тыс сим-карт, использовавшихся мошенниками

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С начала 2026 года сотрудники правоохранительных органов изъяли в России более 500 тысяч сим-карт, которые использовались в мошеннических схемах. Об этом сообщил RT со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, за этот период также было изъято свыше 500 сим-боксов, применявшихся злоумышленниками для массовых обзвонов.

"Привлечены к ответственности более 300 человек, причастных к противоправной деятельности", – сообщили в МВД.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий механизм оформления "детских" сим-карт в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Родители смогут уведомлять операторов о передаче ребенку оформленного на себя номера, а правительство установит особые правила оказания услуг связи по таким сим-картам.

Помимо этого, был введен самозапрет на входящие международные звонки и запрет на расторжение договора с оператором в течение 90 дней после получения сим-карты для борьбы с их "револьверной" заменой. Операторов обяжут блокировать подозрительные номера и компенсировать клиентам потери по уголовным делам.