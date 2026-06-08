Мошенники обманывают подростков, заманивая предложениями летней подработки

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Мошенники начали использовать поиск летней подработки для обмана подростков, рассылая предложения о трудоустройстве от имени известных компаний. Об этом News.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, злоумышленники обещают легкую работу с высокой зарплатой, а после отклика отправляют ссылку якобы для оформления на работу. На самом деле она ведет на поддельный сайт, предназначенный для кражи персональных данных.

"В некоторых случаях под угрозой оказываются и счета родителей, если устройства или сервисы связаны между собой", – пояснил Щербаченко.

Эксперт напомнил, что добросовестные работодатели не требуют вводить паспортные данные или реквизиты банковских карт через ссылки, полученные в мессенджерах. Он также рекомендовал подросткам советоваться с родителями перед заполнением анкет и передачей личной информации.

Ранее замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов назвал очень пунктуальных, добросовестных и скромных людей основными жертвами дистанционных мошенников. Это стало известно благодаря психологическим экспертизам, помогающим выявить схожие черты потерпевших.

Как правило, такие люди чувствительны к критике, боятся осуждения и проявляют пассивность. Представитель МВД уточнил, что в мошеннических схемах применяются методы социальной инженерии, основанные на страхе и предвкушении.