Банки и операторов связи в России обяжут платить компенсацию жертвам мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Банки и операторов связи в России обяжут полностью возмещать убытки пострадавшим от аферистов при несоблюдении требований по противодействию мошенническим действиям. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях ПМЭФ-2026.

В случае игнорирования соответствующих положений организацией клиент будет вправе потребовать компенсацию. Причем размер возмещения будет равен сумме перевода, совершенного на счет злоумышленника.

Однако Григоренко обратил внимание, что ответственность с пользователя полностью не снимается. То есть, если организация соблюдала все требования, а клиент все равно отправил деньги мошеннику, компенсация предусмотрена не будет.

Механизм возврата денег пострадавшим от телефонных аферистов разработало Минцифры. Чтобы получить возврат, пострадавшему нужно будет доказать, что кража произошла после звонка или СМС мошенника, а оператор связи или банк не смогли предотвратить подозрительную операцию.

Заявление можно будет подать через "Госуслуги" в систему ГИС "Антифрод". Причем вернуть украденные деньги будет возможным при условии, что клиент обратился за помощью в течение 10 рабочих дней и по факту хищения было возбуждено уголовное дело.