Птенец редких папуанских калао родился в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке у пары редких папуанских калао Нун и Ра родился третий птенец. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Несколько месяцев после вылупления птенец находился в гнезде, а теперь живет вместе с родителями в павильоне "Дом птиц" на старой территории зоопарка. Посетители уже могут увидеть молодую птицу.

Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, пол птенца определен – это самец. Когда он впервые покинул дупло, по размеру он почти не уступал родителям. Единственное, что выдает его юный возраст, – отсутствие на клюве рога, который сформируется позже, как у всех взрослых особей.

Папуасские калао относятся к семейству птиц-носорогов. В дикой природе они обитают в тропических лесах южной части Молуккских островов. Эти птицы ведут дневной образ жизни, отличаются громкими голосами и не строят гнезд, а используют готовые укрытия – дупла деревьев.

В рацион папуанских калао входят папайя, груши, киви, бананы, виноград и другие ягоды, овощи, белковые продукты, специальный комбикорм, а также манго и хурма.

Ранее в Московском зоопарке родилось второе поколение редких питонов Вома. Новорожденные, предположительно, самец и самка, содержатся отдельно. Змеи вылупились через два месяца после откладывания яиц самкой. Практически сразу после появления на свет змееныши прошли линьку и начали питаться.