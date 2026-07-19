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19 июля, 11:02

Город

Самка моржа Тамара стала новой обитательницей Московского зоопарка

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Новая жительница по имени Тамара появилась в Московском зоопарке. Это самка моржа, которую привезли из дельфинария Краснодарского края, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Первый месяц Тамаре пришлось провести на карантине, зоологи адаптировали ее к новым условиям проживания.

В начале июля она оказалась уже в павильоне "Ластоногие", в уличном бассейне, где обитают моржи Роузи и Рая, морские зайцы Чарли и Макс, а также самец ларги Буся.

"В первый день Тома стала обнимать соседок, а на тренинге проверяла границы дозволенного и пробовала воровать рыбу у других животных", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сейчас Тамара уже полностью адаптировалась и принимает участие в ветеринарных тренингах. Она откликается на команды "переворот", "голос" и "вальс".

"Зоопарк обеспечил ей естественный цикл смены сезонов и освещения, что хорошо влияет на самочувствие ластоногих, привыкших к климату северных широт", – сказано в сообщении.

Самка моржа из-за пребывания на свежем воздухе со временем изменит окрас – она станет темнее и обрастет шерстью.

Ранее в Московском зоопарке появились две редкие совы. Рыбные филины Кусака и Лесная находятся в центре воспроизводства редких видов животных.

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