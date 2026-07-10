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10 июля, 17:32

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В Московском зоопарке появилась самая редкая сова мира

Фото: MAX/"Московский зоопарк"

Посетители Московского зоопарка теперь смогут увидеть самую редкую сову мира – рыбных филинов. Они поселились в центре воспроизводства редких видов животных, сообщает пресс-служба зоосада.

"Пару рыбных филинов по имени Кусака и Лесная высадили в экспозиционный вольер", – говорится в сообщении.

Вольер построен с учетом особенностей местообитания рыбных филинов. Сотрудники высадили растительность из их родных лесов: бамбучник, рододендрон Фори (реликтовый вид), манчжурский дуб и белокопытник. Вдоль вольера растут сосны и ели.

Центр воспроизводства работает над тем, чтобы предотвратить исчезновение птицы путем создания резервной популяции в условиях зоопарка.

Ранее стало известно, что капибара Манюня из Московского зоопарка снова ждет пополнения. В зоопарке отметили, что переживают за здоровье капибары и опасаются возможных осложнений. Манюня уже находится в зрелом возрасте, а после предыдущих родов у нее были проблемы с самочувствием.

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