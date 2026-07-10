Стоматолог Тумашевич: фрукты и мороженое повышают чувствительность зубов летом

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Холодные напитки, мороженое и фрукты усиливают чувствительность зубов в теплое время года, рассказал Москве 24 врач-стоматолог Артур Тумашевич.

Он отметил, что резкое увеличение в рационе фруктов, ягод и соков из них становится одной из главных опасностей для зубов летом. Эти продукты имеют достаточно агрессивную кислую среду, которая размягчает эмаль, в результате чего и усиливается чувствительность.



Артур Тумашевич врач-стоматолог Ситуация усугубляется, если сразу после такого приема пищи человек чистит зубы. Делать это категорически нельзя, ведь слюна обладает щелочной средой, которая нейтрализует кислоты и обогащает участки повреждения минералами.

К тому же нужно учитывать, что чистка после употребления пищи, содержащей красители, усиливает окрашивание зубов, добавил врач.

Поэтому, если хочется соблюсти гигиену после еды, надо сделать это примерно через час и только щеткой с пометкой "мягкая" или soft, которая будет деликатно воздействовать на поверхность, порекомендовал специалист.

При этом классическими щетками средней жесткости, которые обеспечивают более тщательную очистку, важно пользоваться два раза в день – утром и вечером, отметил Тумашевич.

Еще одной причиной повышения чувствительности зубов стоматолог назвал частое употребление холодных продуктов.





Артур Тумашевич врач-стоматолог Полость рта очень теплая, поэтому на фоне резкого контраста на эмали образуются микротрещины, которые не заживают. Отсюда и болезненные ощущения. Так что напитки в жару все же лучше немного согревать, а мороженому дать слегка подтаять. И ни в коем случае не употреблять после этого что-то горячее.

Снизить чувствительность зубов помогают специальные реминерализующие средства, например, пенки, так как они хорошо распределяются по поверхности и попадают во все труднодоступные места. Эффект от них появится со временем при стабильном ежедневном нанесении, подчеркнул Тумашевич.

Ранее врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Яна Дьячкова предупредила, что регулярное использование отбеливающих полосок в домашних условиях приводит к серьезным последствиям для здоровья.

