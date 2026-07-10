Стоматолог Тумашевич: фрукты и мороженое повышают чувствительность зубов летом

10 июля, 17:28Общество
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Холодные напитки, мороженое и фрукты усиливают чувствительность зубов в теплое время года, рассказал Москве 24 врач-стоматолог Артур Тумашевич.
Он отметил, что резкое увеличение в рационе фруктов, ягод и соков из них становится одной из главных опасностей для зубов летом. Эти продукты имеют достаточно агрессивную кислую среду, которая размягчает эмаль, в результате чего и усиливается чувствительность.
К тому же нужно учитывать, что чистка после употребления пищи, содержащей красители, усиливает окрашивание зубов, добавил врач.
Поэтому, если хочется соблюсти гигиену после еды, надо сделать это примерно через час и только щеткой с пометкой "мягкая" или soft, которая будет деликатно воздействовать на поверхность, порекомендовал специалист.
При этом классическими щетками средней жесткости, которые обеспечивают более тщательную очистку, важно пользоваться два раза в день – утром и вечером, отметил Тумашевич.
Еще одной причиной повышения чувствительности зубов стоматолог назвал частое употребление холодных продуктов.
Снизить чувствительность зубов помогают специальные реминерализующие средства, например, пенки, так как они хорошо распределяются по поверхности и попадают во все труднодоступные места. Эффект от них появится со временем при стабильном ежедневном нанесении, подчеркнул Тумашевич.
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