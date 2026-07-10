Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 17:28

Общество
Главная / Новости /

Стоматолог Тумашевич: фрукты и мороженое повышают чувствительность зубов летом

Стоматолог рассказал, почему чувствительность зубов может усиливаться летом

Фото: 123RF.com/bestyy38

Холодные напитки, мороженое и фрукты усиливают чувствительность зубов в теплое время года, рассказал Москве 24 врач-стоматолог Артур Тумашевич.

Он отметил, что резкое увеличение в рационе фруктов, ягод и соков из них становится одной из главных опасностей для зубов летом. Эти продукты имеют достаточно агрессивную кислую среду, которая размягчает эмаль, в результате чего и усиливается чувствительность.

Ситуация усугубляется, если сразу после такого приема пищи человек чистит зубы. Делать это категорически нельзя, ведь слюна обладает щелочной средой, которая нейтрализует кислоты и обогащает участки повреждения минералами.
Артур Тумашевич
врач-стоматолог

К тому же нужно учитывать, что чистка после употребления пищи, содержащей красители, усиливает окрашивание зубов, добавил врач.

Поэтому, если хочется соблюсти гигиену после еды, надо сделать это примерно через час и только щеткой с пометкой "мягкая" или soft, которая будет деликатно воздействовать на поверхность, порекомендовал специалист.

При этом классическими щетками средней жесткости, которые обеспечивают более тщательную очистку, важно пользоваться два раза в день – утром и вечером, отметил Тумашевич.

Еще одной причиной повышения чувствительности зубов стоматолог назвал частое употребление холодных продуктов.

Полость рта очень теплая, поэтому на фоне резкого контраста на эмали образуются микротрещины, которые не заживают. Отсюда и болезненные ощущения. Так что напитки в жару все же лучше немного согревать, а мороженому дать слегка подтаять. И ни в коем случае не употреблять после этого что-то горячее.
Артур Тумашевич
врач-стоматолог

Снизить чувствительность зубов помогают специальные реминерализующие средства, например, пенки, так как они хорошо распределяются по поверхности и попадают во все труднодоступные места. Эффект от них появится со временем при стабильном ежедневном нанесении, подчеркнул Тумашевич.

Ранее врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Яна Дьячкова предупредила, что регулярное использование отбеливающих полосок в домашних условиях приводит к серьезным последствиям для здоровья.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика