10 июля, 18:09Политика
Трамп сообщил о просьбе Ирана продолжить мирные переговоры
Фото: ТАСС/АР/Mark Schiefelbein
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что Иран попросил США продолжить мирные переговоры. Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.
"Исламская Республика Иран попросила нас продолжить "переговоры". Мы согласились", – сообщил он.
При этом, по его словам, Штаты проинформировали Иран об окончании действия режима прекращения огня.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце февраля. США и Израиль нанесли удары по Ирану. Тот в ответ атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.
Стороны заключили временное перемирие в апреле. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопомощи.
Однако в ночь на 9 июля американские силы вновь ударили по Исламской Республике. Поводом стала атака иранских военных на суда в Ормузском проливе.
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