Трамп сообщил о просьбе Ирана продолжить мирные переговоры

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Американский президент Дональд Трамп рассказал, что Иран попросил США продолжить мирные переговоры. Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

"Исламская Республика Иран попросила нас продолжить "переговоры". Мы согласились", – сообщил он.

При этом, по его словам, Штаты проинформировали Иран об окончании действия режима прекращения огня.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце февраля. США и Израиль нанесли удары по Ирану. Тот в ответ атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

Стороны заключили временное перемирие в апреле. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопомощи.

Однако в ночь на 9 июля американские силы вновь ударили по Исламской Республике. Поводом стала атака иранских военных на суда в Ормузском проливе.