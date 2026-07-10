Lionsgate начала кастинг актеров на главные роли для киноадаптации "Наруто"

кадр из мультфильма "Наруто"; режиссеры – Хаято Датэ, Харумэ Косака, Рион Кудзе; производство – Shueisha, Staralis Film Company, Studio Pierrot

Канадско-американская кинокомпания Lionsgate Films объявила о начале глобального кастинга на главные роли в полнометражном фильме, основанном на популярной манге Масаси Кисимото "Наруто". Заявление опубликовано на сайте компании.

В отборе будет участвовать не только студия, но и режиссер будущей ленты Дестин Дэниел Креттон. В первую очередь планируется найти актеров на роли трех синоби из Команды 7: Наруто, Саске и Сакуры. Кастинг для других персонажей стартует позже.

Манга "Наруто" издавалась в японском журнале Weekly Shonen Jump с 1999 по 2014 год и завоевала огромную популярность среди читателей. В 2002-м на основе этого произведения был выпущен первый эпизод аниме-адаптации. Lionsgate, в свою очередь, начала работу над киноверсией "Наруто" еще в 2015 году.

Немного ранее актер Дуэйн Джонсон подтвердил работу студии Disney над третьей частью анимационного фильма "Моана". Известно, что к созданию сценария картины вернутся Джаред Буш и Дана Леду Миллер.

При этом в настоящий момент основное внимание команды сосредоточено на продвижении предстоящей премьеры. Актер добавил, что сценаристы готовы приступить к работе над новой анимационной частью сразу после выхода ремейка.